Partecipa al concorso QUI le idee diventano realtà

Imprese, startup, enti locali, professionisti, centri di ricerca possono dare visibilità ai progetti avviati con i Fondi europei – Por Fesr 2014-2020 partecipando al concorso spot video QUI le idee diventano realtà. Per candidarsi basta registrarsi online e inviare entro il 13 maggio 2019 uno spot video di massimo 90 secondi. Nel filmato bisogna far emergere come, grazie ai Fondi europei, da un’intuizione sono nati nuovi prodotti, servizi, innovazioni con ricadute positive per il territorio e la comunità. Il progetto raccontato nel video deve essere stato avviato entro il 31 dicembre 2018 e può essere candidato in una delle otto categorie del concorso, corrispondenti agli ambiti settoriali S3: agroalimentare, meccatronica e motoristica, edilizia e costruzioni, energia e sviluppo sostenibile, industrie della salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi, big data.

Si tratta della seconda edizione del concorso spot video lanciato nel 2018 con lo slogan Io investo QUI, che viene riproposta con una prospettiva corale, mantenendo saldo il riferimento alla nostra regione, con lo stesso stile narrativo del racconto: QUI le idee diventano realtà. Nell'edizione 2019 il concorso è aperto anche ai beneficiari di finanziamenti europei Por Fse 2014-2020, per comunicare in modo integrato il contributo dei Fondi europei nel nostro territorio, in linea con la campagna europea Euinmyregion.

La premiazione del concorso QUI le idee diventano realtà è in programma il 6 e 7 giugno 2019 a Bologna in occasione del 14° Salone Internazionale della ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione R2B Research to Business. Gli spot video premiati saranno trasmessi negli spazi regionali in fiera. Dopo il termine del concorso, fino al 31 dicembre 2019 saranno messi in evidenza sui canali social e web della Regione gli spot video dei partecipanti che avranno ricevuto il maggior numero di like e di visualizzazioni sul canale Youtube Fesremiliaromagna. Tutti gli spot video ammessi al concorso saranno valorizzati sui canali regionali in occasione di approfondimenti tematici e sui social media.