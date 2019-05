Oltre 70 spot video ammessi al concorso QUI le idee diventano realtà

Alla scadenza dei termini di partecipazione il 20 maggio 2019, sono nel complesso 74 le candidature al concorso spot video QUI le idee diventano realtà, esteso nella seconda edizione ai beneficiari di Fondi europei – Por Fse. Un risultato che testimonia la volontà di essere protagonisti nel raccontare i risultati raggiunti grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

Dopo le valutazioni della commissione regionale sugli spot video candidati, la cerimonia di premiazione dei vincitori è in programma al Salone R2B - Research to Business giovedì 6 giugno 2019 alle ore 12.00 nell'Arena della Regione Emilia-Romagna.

I partecipanti al concorso

Tra le 35 candidature di beneficiari Por Fesr si annoverano imprenditori, liberi professionisti, startup, laboratori di ricerca, enti locali, accomunati da storie di intuizioni che si sono tradotte in progetti concreti di sviluppo economico e sociale. Fondazioni ITS, enti di formazione professionale e per il cinema e lo spettacolo, corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, sono tra i beneficiari Por Fse che partecipano con 39 spot video ammessi al concorso.